Шансов выжить у пациента было немного, но были использованы все. Так охарактеризовали недавнюю сложнейшую операцию врачи двух ведущих кузбасских клиник. Пациент с запущенной формой рака левой почки и аномалиями развития внутренних органов был успешно прооперирован совместной бригадой хирургов Областной больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского и Областной клинической больницы имени Беляева. Подробности – у Кристины Ореховой.

Запущенный рак левой почки, аномальное строение почечной вены, которых не одна, как положено, а две и обе поражены опухолевыми тромбами. С таким «букетом» поступил пациент, чей случай навсегда останется яркой страницей хирургической практики в Кузбассе. Как отмечают специалисты, 5-10 лет назад вариантов действий в таком случае было немного.

Большой риск в данном случае в том, что обе поражённые вены огибали аорту. В каждой находилось по опухолевому тромбу, которые в любой момент могли оторваться и закупорить сосуды лёгкого.

6 часов понадобилось кемеровским хирургам, чтобы подарить шанс пациенту на дальнейшую полноценную жизнь. Какую, теперь уже зависит от него.

Автор: Кристина Орехова