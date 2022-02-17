На заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обсудили подготовку к весеннему паводку 2022 года.

Как отметили участники, начало ледохода на реках Кузбасса ожидается в первой декаде апреля 2022 года. Колебания уровня воды в реках продолжится до конца второй декады апреля. Традиционно паводковая обстановка наиболее актуальна для Новокузнецка, Междуреченска, Калтана, Новокузнецкого и Мариинского округов, а также Таштагольского района.

По итогам заседания комиссия разработала рекомендации муниципалитетам и профильным ведомствам. Так, необходимо очистить крыши зданий и сооружений от наледей и сосулек, а также вывозить снег с тротуаров и дворов. Для уборки снега нужно привлечь и дополнительную спецтехнику промышленных предприятий.

Специалисты МЧС России отмечают, что прохождение весеннего половодья в первую очередь зависит от превентивных мероприятий в предпаводковый период, в том числе взрывных работ, распиловки и чернения льда, расчистки русел рек. Своевременная ликвидация ледовых переправ также предотвратит возможные источники заторов, поэтому муниципалитетам рекомендовано ликвидировать все ледовые переправы до 1 апреля.

Во всех муниципальных образованиях пройдут смотры готовности сил и средств к реагированию на ЧС, связанные с неблагоприятным прохождением паводка.

На территориях, отрезаемых в период половодья, нужно организовать проверки пунктов временного размещения для эвакуируемого населения на соответствие санитарным нормам и требованиям. Обеспечить своевременный завоз и запас продуктов питания, ГСМ и медикаментов, кормов для животных. Предусмотреть возможность заранее выплатить жителям пенсии и зарплаты.

Необходимо рассказать жителям о порядке действий на затапливаемых территориях, заблаговременно вывести крупный рогатый скот с территорий вероятного затопления.

Профильным ведомствам поручено проверить состояние гидротехнических сооружений, готовность техники, инвентаря, запасов гравия, песчано-гравийной смеси и других средств.

На период весеннего половодья будет организована работа временных гидропостов в населенных пунктах, подверженных угрозе затопления, для контроля развития паводковой обстановки привлекут старост сельских населенных пунктов. С 25 марта будут работать комплексы видеомониторинга.

Будет организовано круглосуточное дежурство должностных лиц и постоянный контроль за паводковой ситуацией. В случае ее осложнения будут приняты оперативные меры.

Важной частью станет страхование зданий, сооружений муниципальной формы собственности и личного имущества жителей, попадающих в зоны возможного затопления. Работу нужно завершить до 1 апреля 2022 года.