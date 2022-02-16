В Кузбассе студенты-медики вышли на профессиональную практику в учреждения здравоохранения. Они работают в «красных зонах» на приёмах, выезжают по адресам или развозят лекарства и помогают терапевтам и педиатрам в «зелёных зонах». О том, как проходят их рабочие дни, узнавала Елизавета Матико.

Почти неделю Михаил Чебаненко начинает рабочий день в педиатрическом отделении берёзовской детской больницы. Студент 4 курса областного медицинского колледжа помогает лечащему врачу оформлять больничные листы, санаторные путёвки и направления к узким специалистам. Но ещё совсем недавно работал также на приёме в «красной зоне».

Несмотря на то, что он всё ещё студент, не боится противостоять новой инфекции. Летом 2 месяца проработал в ковидарии. К слову, в этом году депутаты Кузбасса приняли изменения в региональный закон «О здравоохранении». Студентам-медикам, которые с февраля по март оказывают помощь населению в «красных зонах» и ковидариях, предусмотрены выплаты в размере от 8 до 11,5 тыс. рублей за каждый месяц работы. Однако нашего героя привлекла больше практика.

В этом году студентов-медиков распределяют по тем организациям здравоохранения, где ощущается нехватка персонала. Так за 3-недельный период практики они могут сменить не одну поликлинику. Сегодня в берёзовской больнице во взрослом и детском отделении трудятся 7 молодых специалистов из разных учебных заведений региона.

Уже 24 февраля для Михаила практика завершится. Кстати, в этом году он выпускник. Летом получит документ о своей первой специальности – «Сестринское дело». Но на этом останавливаться не планирует. Впереди поступление в военную медицинскую академию. Теперь он будет осваивать азы полевой хирургии.

Автор: Елизавета Матико