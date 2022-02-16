Теперь их будут готовить не только в профильных образовательных учреждениях. Медицинский институт открылся в опорном вузе Кузбасса. Первый набор состоится уже этим летом. О смене профессии задумалась и Анастасия Подоляко.

В корпусе мединститута как в больнице, много света, всё белое и, кажется, даже стерильное. Для подготовки врачей и медсестёр практика – главное. Поэтому в учебных классах и настоящее медицинское оборудование, и множество современных симуляторов. Например, симулятор брюшной полости и настоящая лапораскопическая стойка, камера, которая снимает в формате HD.

По последнему слову оборудованы и лаборатории. При помощи мультидискуссионной системы одновременно над исследованием одного объекта могут работать несколько специалистов. Такой микроскоп – единственный в регионе.

В этом году наберут 100 человек. Начнут обучать студентов по профилю «Лечебное дело», а также ординаторов – терапевтов, хирургов, урологов и офтальмологов. Образовательные стандарты регулируются федеральным законом, поэтому программы будут примерно такими же, как и в профильном вузе.

Преподавательский состав – врачи различных профилей. Практика – в крупных медучреждениях региона, среди которых кожно-венерологический диспансер, областная и детская больницы. В июне откроется набор на направление «Лечебное дело». Уже в следующем году планируется начать готовить фармацевтов и стоматологов, а также открыть бюджетные места. Всё это должно привести к постепенному выходу региона из дефицита медицинских кадров.

Автор: Анастасия Подоляко