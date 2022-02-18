Осенью 2021 года по нацпроекту «Здравоохранение» в Кузбассе заработал вертолет санавиации, в поликлиники и больницы пришли работать 92 терапевта, а на станции скорой помощи — 118 человек среднего медицинского персонала.

«В прошлом году проведена серьезная работа — мы строили и открывали новые больницы, проводили капремонты в поликлиниках, оснащали медицинские организации современным оборудованием. Значительная часть этой работы сделана благодаря нацпроекту«Здравоохранение». Все это направлено прежде всего на оказание качественной и доступной медицинской помощи кузбассовцам», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

Так, по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» приобретено 17 единиц медицинского оборудования, среди них аппарат МРТ в Кузбасский клинический онкологический диспансер имени М.С. Раппопорта и ускорительный комплекс в его новокузнецкий филиал. Созданы два центра амбулаторной онкологической помощи на базе Клинического консультативно-диагностического центра имени И.А. Колпинского в Кемерове и Прокопьевской городской больнице.

В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в медорганизации поставлено 73 единицы медоборудования, в том числе пять компьютерных томографов и пять аппаратов УЗИ. Лекарственными препаратами обеспечивали пациентов после перенесенной острой сосудистой катастрофы, бесплатно медикаменты получили 6469 пациентов.

Осенью благодаря проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в регион поступил вертолет санавиации. С его помощью с октября по декабрь в больницы доставлено 86 пациентов.

Кардинальные изменения произошли по итогам регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)». Все государственные медорганизации региона подключены к интегрированной электронной медицинской карте. Каждая больница и поликлиника Кузбасса оснащена автоматизированными рабочими местами. В электронный формат перевели расписание работы врачей медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Теперь через сайт «Госуслуги» и портал «Врач 42» можно записаться на прием к специалисту, а информацию пациент может посмотреть в личном кабинете «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг. Также в электронном виде формируется направление на медико-социальную экспертизу.

В 2021 году регион освоил новое направление — выдачу электронных медицинских свидетельств о рождении и смерти. Это начало проекта межведомственного взаимодействия здравоохранения с органами ЗАГС. В дальнейшем планируется активная работа и с другими ведомствами.

Важным направлением остается выполнение проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Для обеспечения персоналом медорганизаций 2021 году заключено 138 договоров по дефицитным специальностям, 92 — со специалистами, пришедшими на работу на терапевтические и педиатрические участки, 118 — со средним медперсоналом, трудоустроившимся в выездные бригады скорой медицинской помощи, 10 — со специалистами скорой медицинской помощи по приему и передаче вызовов. Выплаты за наставничество получают 385 специалистов.