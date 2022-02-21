Об этом на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса рассказал заместитель председателя правительства (по вопросам социального развития) Алексей Цигельник.

«В последние дни наблюдается снижение как количества подтвержденных случаев заболеваний коронавирусом, так и обращений в поликлиники, в скорую помощь. Заметно уменьшается количество госпитализаций, так, во второй половине недели количество выписанных превышает количество госпитализированных на 30–40 человек в день», – отметил Алексей Цигельник.

В регионе в настоящее время развернуто 3 374 койки, занято 2 677.

По данным регионального Минздрава, на сегодня в Кузбассе вакцинировано 1 140 796 человек (69,1 % от подлежащих вакцинации), еще 301 159 человек прошли ревакцинацию. Среди жителей в возрасте старше 60 лет вакцинацию 1 раз прошли 300 105 человек (54,6 % от подлежащих вакцинации), 130 047 человек вакцинированы повторно. Прививку поставили 1 612 подростков.