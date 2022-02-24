В Прокопьевске после капремонта открылась детская школа искусств им. А.И. Хачатуряна – региональный объект культурного наследия. Обновление одного из старейших образовательных учреждений проходило по нацпроекту «Культура» и программе «Культура Кузбасса». Работы велись в строгом соответствии с проектом, прошедшим историко-культурную экспертизу.

«Большое внимание мы уделяем капремонту объектов, имеющих культурное значение, которые связаны с историей Кузбасса и наших героических земляков. Отремонтированное здание – это безопасные и комфортные условия для занятий и культурных мероприятий, это сохраненный и реставрированный исторический внешний вид школы. За годы существования из стен детской школы искусств вышло 3 500 человек, более чем для тысячи из них музыка стала делом всей жизни. Кроме того, здесь обучались наш великий земляк, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов, который осваивал азы игры на скрипке, и четырехкратный чемпион мира по тайскому боксу Артем Вахитов, окончивший школу по классу фортепиано», – заявил Сергей Цивилев.

В школе расположен концертный зал с уникальной акустикой и сцена в форме амфитеатра. Полностью отреставрирован фасад здания, восстановлены скульптуры, барельефы, капители колонн, проведены работы по реставрации концертного зала на 250 мест, люстр и планшета сцены, восстановлена целостность строительных конструкций подвальных помещений, утеплены чердачные перекрытия, отремонтированы учебные кабинеты. При реставрации сохранены все изначальные элементы архитектуры.

«Одна из ключевых задач в рамках Года культурного наследия народов России, объявленного президентом страны – это сохранение уникальных объектов культуры. Открытие такого уникального по своей архитектуре и богатой истории учреждения – это большой подарок не только для воспитанников и педагогов школы, но и в целом для всего региона», – отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Юдина.

Всего с 2019 по 2021 годы на ремонт ДШИ № 10 им. А.И. Хачатуряна выделено 153,6 млн рублей из бюджетов всех уровней. В 2022 году, согласно нацпроекту «Культура», запланировано приобретение концертного рояля на сумму более 9 млн рублей.

Сегодня в школе музыке обучаются 522 юных прокопчан на 7 отделениях: фортепианном, струнно-смычковом, народных инструментов, вокальном, духовых и ударных инструментов, художественном, музыкального обучения дошкольников. Учащиеся и преподаватели являются победителями многочисленных конкурсов и фестивалей в России, Германии, Италии, Франции. 60 воспитанникам школы присвоено звание стипендиата муниципальной стипендии «Юные таланты Прокопьевска», 45 – звание стипендиата Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса».