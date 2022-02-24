На общественных слушаниях в поселке Осиновое Плесо Новокузнецкого района жителям представили предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) завершения строительства Крапивинской ГЭС.

Встречу провели глава Новокузнецкого района Андрей Шарнин, главный инженер проекта строительства Крапивинской ГЭС АО «Ленгидропроект» Александр Жевлаков и заместитель главного инженера компании Виталий Иванов.

На встрече присутствовало около 50 человек — жители поселка, близлежащих территорий и активисты. Главный вопрос, который интересовал людей, — возможное подтопление территорий после запуска ГЭС. Специалисты ответили на все вопросы жителей и рассказали, что поселки Осиновое Плесо, Усть-Аскарлы и село Краснознаменка не будут подтоплены. Благодаря строительству Крапивинской ГЭС в Томи будет поддерживаться постоянный уровень воды.

Водохранилище, которое будет начинаться за поселком, поможет избежать заторов льда. Также подтоплений позволят избежать берегозащитные укрепления поселка, предусматриваемые в проектных решениях. Дома в зону затопления не попадут. Более того, благодаря ГЭС даже в период паводка уровень воды будет оставаться на прежнем уровне. Но самое главное — строительство объекта позволит развивать населенные пункты. В поселке будут приводить в порядок дороги, появятся новые объекты инфраструктуры, рабочие места.

«Цель была — получить от людей всю информацию, мнения, которые есть. Жители отнеслись очень ответственно, неравнодушно, задавали много интересных серьезных вопросов. Все их замечания будут обязательно учтены в дальнейшей работе по проектированию. Мы обязательно будем встречаться еще», — подчеркнул глава Новокузнецкого района Андрей Шарнин.

Со своим предложением выступил житель Терсинского поселения Александр Сырачев: «У меня есть идея открыть некоммерческий благотворительный фонд в помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они могли отдохнуть летом. Я считаю, что отдых, туризм должен быть доступным всем. Думаю о строительстве туристической базы на территории Средней Терси, чтобы и жители Новокузнецка, близлежащих городов или других областей приезжали к нам на отдых. Чтобы была возможность кататься на лодках, организовывать рыбалку, построить домики, зоны отдыха, инфраструктуру. Считаю, что эта тема актуальна в масштабах всей России».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.