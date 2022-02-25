В связи со снижением числа новых выявленных случаев заболевания коронавирусом и обращений в поликлиники и скорую медицинскую помощь медорганизации региона поэтапно возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи.

«Минздрав Кузбасса ведет ежедневный мониторинг ситуации. В “красных зонах” и регистратурах поликлиник установлено более 100 камер видеоконтроля, которые помогают в режиме реального времени принимать оперативные решения по организации дополнительных врачебных приемов. На протяжении текущей недели, в сравнении с предыдущей, фиксировалось снижение количества обращений в “красные зоны” детских и взрослых поликлиник и вызовов врачей на дом в целом на 20 %», – сообщила и.о. министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

Принято решение с 26 февраля изменить график работы поликлиник. Так, взрослые поликлиники региона будут работать с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, по субботам – с 08:00 до 18:00, воскресенье – выходной день. Детские поликлиники с понедельника по пятницу работают с 08:00 до 20:00, по субботам – с 08:00 до 14:00, воскресенье – выходной.

Кроме того, в Кузбассе возобновляются плановая вакцинация детей в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также профилактические осмотры и диспансеризация несовершеннолетних.

При снижении количества обращений и вызовов на дом будет рассмотрен вопрос о возобновлении плановой медицинской помощи, в том числе углубленной диспансеризации, во взрослых поликлиниках.

Пункты вакцинации против коронавируса в Кузбассе продолжат работать в обычном режиме, в том числе и в ТРЦ, по будням и выходным (актуальный график есть на сайте Минздрава Кузбасса). На 25 февраля от COVID-19 в Кузбассе вакцинировано 1 142 172 человека, в том числе старше 60 лет – 300 549 человек.