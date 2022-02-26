На общественных слушаниях, которые прошли в администрации Беловского МО, присутствовали 130 человек — жители округа, активисты и неравнодушные люди.

Обсуждение проекта провели глава Беловского муниципального округа Владимир Астафьев, главный инженер проекта строительства Крапивинской ГЭС АО «Ленгидропроект» Александр Жевлаков, заместитель главного инженера компании Виталий Иванов.

Жителям представили предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) завершения строительства Крапивинской ГЭС. Согласно материалам, водохранилище разместится на территориях, входящих в Крапивинский, Прокопьевский, Беловский муниципальные округа и Новокузнецкий район.

Специалисты отметили, что территории Беловского муниципального округа лишь граничат с Крапивинским водохранилищем, в большей степени это касается Пермяковского территориального управления. Поэтому проблемы возможного подтопления населенных пунктов округа не существует, и жителям не стоит волноваться по этому поводу. Проектировщики подчеркнули, что одно из преимуществ реализации проекта для кузбассовцев — дополнительные рабочие места и создание новых объектов инфраструктуры.

«У меня сформировалось после слушаний свое мнение. Работаю в сфере электроэнергетики, считаю, что данный объект даст хороший толчок экономическому развитию нашего региона. Его включат в единую энергетическую систему России, мы будем обеспечивать энергобезопасность и энергоэффективность не только Кузбасса, но и всей страны. Я поддерживаю решение по достройке ГЭС, оно своевременное, пока эти конструкции не превратились в руины, они послужат на благо Кузбасса», — считает житель села Пермяки Александр Дроздовский.

«Мне кажется, это очень важное строительство, увеличится количество рабочих мест, будет все благоустроено, соблюдена экология. Это большой плюс для Кузбасса. Оставлять недострой было бы неправильно. Я изучала документы, мне главное, чтобы соблюдались интересы жителей, которые проживают в близлежащих территориях. Важно, что жителям поселков, которые будут затоплены, предоставят жилье», — высказала свое мнение жительница поселка Старобачаты Татьяна Гавриленко.

«Главное, ради чего мы собрались, — послушать мнение авторов проекта, ученых, жителей, выслушать разные точки зрения по вопросу завершения строительства ГЭС. Вопрос серьезный, поэтому необходимо учитывать мнение каждого кузбассовца. Мы с января рассказываем людям, что будет после достройки ГЭС. У нас очень много рыбаков, охотников, они сами ездили на место, посмотрели, рассказали друзьям. Слушания состоялись, жители довольны, что появятся рабочие места, благоустроят территории», — подытожил глава Беловского муниципального округа Владимир Астафьев.