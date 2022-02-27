Профессор Кемеровского государственного университета Елена Матвеева прокомментировала просьбы представителей российской оппозиции не накладывать на них западные санкции.

С таким призывом к Западу обратился финансист Андрей Мовчан, выразивший обеспокоенность относительно «санкций на россиян, не имеющих никакого отношения к российской политике или даже активно ей оппонирующих». Он считает, что «дело даже не в справедливости, а в том, что ограничение депозитов россиян за рубежом и запреты на выдачу виз играют прямо на руку Кремлю». Призыв Мовчана в своем Telegram-канале поддержала Ксения Собчак, сообщившая, что «присоединяется» к его просьбе.

Для доктора политических наук Елены Матвеевой такой поворот событий не стал сюрпризом: «Для меня совсем неудивительно, что так называемая российская оппозиция призвала Запад не накладывать на нее санкции. Противники российской власти только и делают вид, что заботятся о будущем своей страны, а на самом деле их беспокоит лишь личный комфорт, а также судьба их имущества и банковских вкладов за рубежом. Интересы российских граждан им совершенно безразличны. Подобные высказывания оцениваю как полное бессилие в сложившейся ситуации, которые не способные расколоть общество и повлиять на принятое главой государства решение».

Напомним, что Запад ужесточил санкции против России в ответ на проводимую ею спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Российское руководство заявляло о готовности к ним.