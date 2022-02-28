Генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провели совещание, посвященное развитию туротрасли региона, обсудили совместные проекты, а также осмотрели площадку будущей инвестиционной застройки в секторе D.

«Шерегеш уже является популярным у молодежи курортом, в текущем сезоне его посетили более 2 миллионов туристов. Строительство объектов размещения и инфраструктуры раскроют туристический потенциал территории, которая сейчас может принять ограниченное количество туристов. Быстровозводимые средства размещения решат вопрос дефицита гостиниц и сократят срок окупаемости проекта. При федеральной поддержке горнолыжный курорт Шерегеш может стать одним из наиболее привлекательных комплексных туристических продуктов в России. К 2035 году турпоток в Шерегеш увеличится в 3,5 раза», – считает Сергей Суханов.

Кузбасс присоединился к нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» 19 ноября 2021 года. Соглашение о сотрудничестве региона с АО «Корпорация Туризм.РФ» губернатор Сергей Цивилев подписал в присутствии заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. В декабре совет директоров под председательством вице-премьера одобрил участие корпорации в уставном капитале двух проектов, расположенных в Шерегеше. В рамках развития сектора D горнолыжного курорта планируется построить несколько гостиниц, горнолыжный комплекс, спортивные объекты, а также горнолыжную трассу и подъемники.

«Развитию туризма в Кузбассе уделяется особое внимание, безусловно, визитная карточка нашего региона в этом плане – Шерегеш. Наша цель – сделать его круглогодичным. В частности, планируем создать здесь наукоград для молодых ученых и IT-специалистов, которые любят активный отдых. Для летнего сезона будет создано гольф-поле. Отдельно стоит отметить, что развитие курорта, а также малого и среднего бизнеса вокруг него будет способствовать диверсификации кузбасской экономики», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Проект генеральному директору корпорации «Туризм.РФ» и губернатору Кузбасса презентовал кузбасский предприниматель Денис Багаев. Совместно с «Туризм.РФ» он будет работать над развитием сектора D. Также корпорация «Туризм.РФ» совместно с Минстроем России будет содействовать появлению необходимой обеспечивающей инфраструктуры сектора D.