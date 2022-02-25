На территории Украины продолжается военная операция. Ранее в Ростовскую область прибыли беженцы из Луганской и Донецкой народных республик. В основном, это пожилые люди, женщины и дети. Вся страна выражает им поддержку, в том числе и Кузбасс. Подробнее об этом – в сюжете Елизаветы Матико.

В Кузбассе организован сбор гуманитарной помощи. Один из пунктов в областной столице – Кемеровский госуниверситет. Эта акция организована для студентов и преподавателей.

Коробки с одноразовой посудой, банками кофе и предметами личной гигиены. Посылки уже упакованы и ждут своего отправления. Такие приносят преподаватели и студенты раз в час точно.

Книги и игрушки, как посчитали волонтёры, – тоже важные предметы, поэтому и о них написано в памятке. Для раскрасок, настольных игр и других вещей для детей отдельной коробки пока нет, но вскоре она появится. Все остальные вещи фасуют по коробкам по назначению. Важное требование – всё должно быть целым. Поэтому посылки плотно наполняют и хорошо перематывают скотчем.

28 февраля акция завершится, все собранные в опорном вузе вещи отправят получателям в Ростов-на-Дону. Отметим, что сбор помощи для жителей Кемерова организован по адресу: ул. Ноградская, 7.

Сегодня кузбассовцы готовы принять у себя семьи из ЛНР и ДНР. В России создана интерактивная карта «Дом», на ней жители регионов могут оставлять объявления о готовности приютить беженцев. На территории Кузбасса зелёным цветом «горят» 6 точек с адресами – в Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Промышленновском и Топкинском районах.

Напомним, что в России приостановили работу аэропорты в 11 городах, среди них Ростов-на-Дону, Краснодар и Анапа. Сейчас из кузбасских аэропортов можно добраться до соседних городов, Урала и Центральной России. Что касается международных рейсов: нужно быть готовыми к тому, что дорога будет дольше, чем планировалось. Маршруты прокладываются по новым воздушным коридорам. Из областной столицы в ближайшее время планировалось запустить рейсы в Черноземье, но ситуация всё так же под вопросом.