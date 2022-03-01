В населенных пунктах Кузбасса намечено 948 точек высадки. Озеленение запланировано на площади 396 га. На улицах, в парках и скверах высадят 231,6 тыс. сосен, кедров, елей, лип, рябин, калин, берез, кленов, дубов, яблонь, ивы, черемухи, вишни, миндаля, шиповника, спиреи, сирени. Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» на площади 2 455 га планируется высадить свыше 9 млн хвойных деревьев (кедра, сосны, ели, лиственницы).

«В Кузбассе создаются особо ценные природные территории вокруг крупных городов с запретом их промышленного использования, добычи природных ресурсов и застройки на этих землях. На сегодняшний день лесопарковые зеленые пояса созданы вокруг трех городов Кузбасса: Кемерова, Новокузнецка, Белова. Эта работа будет продолжена, площади лесов будем увеличивать, потому что от этого напрямую зависит экологическое благополучие в городах и здоровье жителей региона», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Так, площадь зеленого пояса вокруг областного центра в 2021 году увеличена с 8,4 до 13,9 тыс. га, Новокузнецка – с 7,3 до 12,8 тыс. га. Площадь зеленого пояса вокруг Белова составляет 3,8 тыс. га.

Также за три года действия нацпроекта «Экология» лесовосстановление и лесоразведение проведено на площади 33,2 тыс. га при установленном значении – 21,9 тыс. га, из них новые леса ручным и механизированным способом высажены на площади 5,95 тыс. га.

Еще одним важным направлением по охране ценных деревьев и зеленых насаждений в регионе стала акция «Мемориальные деревья России». Ее цель – сбор информации о деревьях, высаженных по всей России после Великой Отечественной войны известными гражданами СССР, России и других государств, героями войны и социалистического труда, деятелями науки и культуры.

«В результате совместной работы был сформирован и направлен для дальнейшей работы в Общероссийский народный фронт реестр Мемориальных деревьев Кузбасса, который состоит из 135 участков общей площадью более 300 га. Для обеспечения сохранности ценных памятных деревьев и участков вокруг них закреплены ответственные», – сообщил заместитель председателя правительства по агропромышленному комплексу Денис Ильин.

Итогом работы станет специальный иллюстрированный справочник, в который будет занесена информация о памятных аллеях, скверах и деревьях, в посадке которых участвовали выдающиеся люди.