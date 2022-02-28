Артисты, которые были в Донбассе, а некоторые и родом оттуда, в кемеровском цирке готовятся к премьере программы. Международная труппа ставит сказку «Волшебное приключение». С участниками представления пообщался Сергей Ищенко.

В начале 2014 года Ольга Белых работала в Луганском цирке, руководство которого после обострения ситуации в Донбассе отправило артистов в отпуск и разрешило не возвращаться.

Так Ольга попала в Россию, в балет «Иллюзия». В 2015 году цирки ЛНР и ДНР открыли вновь свои двери, а Росгосцирк разрешил своим артистам ездить туда на гастроли, при условии добровольности. Международный коллектив (руководит им минчанка, а, кроме украинки, в труппе – представители Кении) дважды посетил малую родину Ольги.

Сейчас коллектив готовится к премьере международной программы в Кемерове. Среди артистов не только балет добровольно посещал Донбасс. Сергей Карпов, руководитель группы канатоходцев, вместе с женой Екатериной поздравлял донецких детей с новым 2017 годом. Обычно в цирках подобные программы проходят 3 раза в день, но на тех гастролях действо на арене начиналось только в полдень. В остальное время приходилось прятаться – опасно, комендантский час.

В мирном Кемерове у международной труппы намечена премьера уже на грядущих выходных. Программа называется «Волшебное приключение», артисты характеризуют её как сказку, приход которой сейчас так необходим.

Автор: Сергей Ищенко