В России по нацпроекту «Наука и университеты» создают 120 научно-образовательных лабораторий для молодых исследователей. 6 из них уже успешно работают в Кузбассе. Одна – на базе Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН. Чем занимаются учёные, узнавала Арина Мерлова.

На небольшой модели уже отрабатывается принцип работы будущего масштабного комплекса. Специалисты говорят: чтобы запустить оборудование, необходимо еще несколько месяцев. Эту разработку в Кузбассе, да и в других регионах, ждут особенно.

В этой лаборатории молодые учёные занимаются разработкой систем управления горных машин и оборудования. Для Кузбасса очень актуально. Ведь безопасная добыча угля подразумевает минимальное присутствие человека в забое.

Эта лаборатория начала работать во второй половине 2021 года. И результаты уже есть: например, создан прототип системы управления беспилотным транспортным средством. Кстати, привлекаются молодые ученые не только из Кузбасса – работают специалисты из Томска, Новосибирска, Севастополя.

Работают на результат. Делятся опытом. Так, только в Дни науки в Кузбассе приняли участие 5 000 исследователей, молодых учёных, студентов, школьников, экспертов. Проведено более 300 мероприятий, одно из которых – Академический лекторий, где обсудили вопросы экологии региона, историю развития Кузбасса, опыт патентования.

Автор: Арина Мерлова