На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества Кузбасса с регионами республики Узбекистан в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

«Кузбасс стремится укреплять свои международные связи и будет развивать сотрудничество с регионами республики Узбекистан. Мы продолжим усиливать взаимодействие в сферах экономики, культуры, спорта и других направлениях», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Глава Кузбасса поддержал инициативу Тимура Рахманова установить в регионе памятник узбекскому поэту, переводчику, драматургу Усману Насыру. Литературный деятель похоронен в Мариинске.

По приглашению генконсула делегация Кузбасса примет участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая пройдет в Ташкенте 25–26 марта 2022 года.

Также стороны договорились о совместной организации празднования в Кузбассе мусульманского праздника Навруз 21 марта 2022 года.