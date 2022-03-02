С 21 по 26 февраля в Кузбассе прошли общественные слушания по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) завершения строительства Крапивинской ГЭС. Встречи были организованы с жителями четырех муниципалитетов, находящихся вблизи объекта.



Кроме глав муниципалитетов встречи проводили главный инженер проекта строительства Крапивинской ГЭС АО «Ленгидропроект» Александр Жевлаков и заместитель главного инженера компании Виталий Иванов.



Общее количество жителей, участвовавших в публичных слушаниях, составило 411 человек: в Прокопьевском муниципальном округе – 56 человек, в Крапивинском муниципальном округе – 180 человек, в Новокузнецком муниципальном районе – 45 человек, в Беловском муниципальном округе – 130 человек. Кроме того, всем желающим была предоставлена возможность дистанционно участвовать в слушаниях на платформе ZOOM.



Проектировщики ответили и на вопросы кузбассовцев. Так, о соблюдении экологии специалисты рассказали, что за счет изменения границ действующих государственных природных заказников «Салтымаковский» и «Бунгарапско-Ажендаровский» площадь земель заповедного фонда при строительстве Крапивинской ГЭС будет увеличена почти на 43 тысячи га.



Житель поселка Зеленогорский Крапивинского округа Виктор Беляев спросил, будут ли рабочие места после завершения строительства ГЭС. «В нашей разработке предварительных материалов общетехнические решения: максимально использована структура поселка, на строительство будет привлечено большое количество людей, а если мы обеспечим людей работой, будет организована определенная инфраструктура. А значит, и развитие, и новые рабочие места», – ответил главный инженер АО «Ленгидропроекта» Александр Жевлаков.



Специалисты подчеркнули, что достройка Крапивинской ГЭС позволит улучшить водоснабжение жителей, промышленности и сельского хозяйства, кроме того, в регионе будет создан запас пресной воды. Проект позволит развивать малый и средний бизнес: рыболовство, водный туризм, создать новые рабочие места.



По итогам проведения публичных слушаний во всех муниципальных округах участники признали их состоявшимися.



«Считаю, что слушания прошли очень перспективно и продуктивно. Больше всего вопросов поступило от жителей Крапивинского округа и Новокузнецкого района, все они отражены в поступивших замечаниях и предложениях. В результате мы имеем реальное общественное мнение по гидроузлу. Все материалы будут обработаны и войдут в итоговый ОВОС. На все замечания будут предоставлены ответы, с ними смогут ознакомиться все жители», – подытожил Александр Жевлаков.



Далее будет определен инвестор-застройщик, генеральная проектная организация, которая приступит к разработке проектной документации.