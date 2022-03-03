На официальном канале РИА «Новости» в мессенджере Telegram появилось видео, герой которого рассказывает, как собирается применять накопленный боевой опыт против российских военнослужащих на территории Украины. Человек в военной форме рассказывает, что надеется на свои навыки в организации противовоздушной обороны.

По информации издания, автор ролика ведёт разговор с бывшим военнослужащим Великобритании, который в настоящее время является наёмником. По данным РИА «Новости», разговор с британским «солдатом удачи» был записан на КПП при пересечении украинской границы.