Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе признал соответствие этих проектов критериям масштабных для получения в аренду земли без торгов.

«Сегодня в условиях сложной геополитической ситуации мы должны создать условия нашим инвесторам как для реализации уже начатых проектов, так и появления новых. Необходимо активнее привлекать новые компании в наши особые территории», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Строительство многофункционального гостиничного комплекса с номерным фондом, апартаментами, конференц-зоной, рестораном, офисными помещениями и ЗАГСом планируется в Центральном районе Кемерова. Объем инвестиций составит 5 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2024 года и позволит создать более 100 новых рабочих мест.

Проект международного аэропортового комплекса горнолыжного курорта «Шерегеш» предусматривает строительство нового международного аэропорта со взлетно-посадочной полосой класса «В» в непосредственной близости от СТК «Шерегеш». Планируемая пропускная способность аэровокзала позволит обслуживать до 400 пассажиров в час. Стоимость проекта оценивается в более чем 5 млрд рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году. К этому времени будет создано более 260, а к 2035 году – свыше 550 новых рабочих мест.

Участники Совета обсуждали и другие меры поддержки инвесторов. Так, в регионе действуют четыре территории с льготными налоговыми условиями: срок действия ТОСЭР продлен до 2030 года, создается пятая – ОЭЗ «КуZбасс». Продолжается работа по продлению до 2024 года периода получения резидентами ТОСЭР пониженных тарифов страховых взносов. Кроме того, разработана целая система поддержки инвесторов. В последние три года внедрены такие инструменты поддержки, как инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, специальный инвестиционный контракт, поддержка региональных инвестиционных проектов. Область включена в перечень 30 субъектов РФ, которые в этом году внедрят Региональный инвестиционный стандарт. Напомним, создание ОЭЗ было одобрено 11 февраля 2022 года межведомственной рабочей группой Правительства РФ. На текущий момент заключено 11 соглашений о намерениях по реализации проектов на территории ОЭЗ с общим объемом инвестиций 115,8 млрд рублей. Планируется, что в результате будет создано не менее 1500 рабочих мест.