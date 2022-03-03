Видеоэндоскопический комплекс экспертного класса поступил в Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского. Оборудование стоимостью более 5 млн рублей приобретено по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

«Мы продолжаем реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения. Заключаются контракты на поставку нового оборудования. Работа над повышением доступности и качества медицинской помощи для жителей региона и дальше будет вестись в полном объеме», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Новый видеоэндоскопический комплекс предназначен для исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Оборудование отличается оптимальной яркостью, глубиной резкости изображения даже в сложных условиях освещения. Благодаря встроенным функциям цифровой и программной обработки специалистам доступно максимально четкое изображение патологических очагов и их границ.

«Оборудование обеспечивает максимальную информативность диагностических процедур, что позволяет выявить опухолевые новообразования на ранних стадиях. Аппаратура удобна в управлении и значительно сокращает время исследования. Также эндоскопическая техника дает возможность проводить лечебные процедуры и эндоскопические операции пациентам дневного стационара и амбулаторной службы. Ежегодно в подобных процедурах нуждается около трех тысяч пациентов», – отметил заведующий отделением Валерий Волженин.

Среди прочих достоинств нового комплекса – способность архивировать изображение на флеш-накопитель и передавать его на компьютер для дальнейшей обработки.