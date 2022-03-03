В КуZбассе проходят акции в поддержку спецоперации на Украине

9 тяжелых карьерных самосвалов БелАЗ выстроились буквой «Z». Общий вес этого символа составил более 2 000 тонн. Напомним, таким же знаком отмечена военная техника РФ, задействованная в спецоперации.

В Ленинске-Кузнецком водители коммунальной спецтехники вышли на дежурство и уборку городских улиц с наклеенным на борта и стекла машин знаком «Z». Так коммунальщики города поддержали российских военнослужащих, находящихся на передовой, и жителей ДНР и ЛНР.

Чтобы выразить благодарность и показать свой патриотизм, букву «Z» на автомобили наклеивают тайгинцы.

К флешмобу присоединились студенты военного учебного центра КузГТУ: они сделали фотографии с плакатами в поддержку Вооруженных сил Российской Федерации. Юргинские активисты ТОС провели флешмоб, выстроившись вместе с юнармейцами в букву «Z».