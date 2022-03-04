Слухи о гибели полковника специального отряда быстрого реагирования (СОБР) управления Росгвардии по Кемеровской области Константина Огия во время специальной операции российских войск на Украине, широко распространялись в соцсетях и некоторых СМИ. К счастью,они не подтвердились.

Как сообщили в новокузнецком отделении Российского Союза ветеранов Афганистана, офицер действительно оказался в окружении, но остался жив, в плен не попал и вышел к своим. Председатель НГО ООО РСВА Сергей Ливадный подтвердил, что «он сейчас у наших».

Новость о том, что Константин Огий жив, подтвердил и мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

«Сегодня он вышел на связь. Константин Огий — мужественный человек, участник афганской и чеченской войн. Единственный в Кузбассе имеет три ордена Мужества. Подчеркиваю, Три Ордена Мужества», — написал Кузнецов на свое странице в Instgram.

Фото: Instagram Новости Кемерово и Кем.Области