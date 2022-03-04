Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин провёл заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Основным вопросом, который обсуждался, стал вопрос организации работы строительной отрасли в нынешних непростых экономических условиях.

Обращаясь к главам регионов, Марат Хуснуллин подчеркнул, что перед отраслью несмотря ни на что продолжают стоять масштабные задачи. Он сделал акцент на том, что стройка является мощным драйвером российской экономики.

«Ключевая задача – не допустить снижения темпов строительства там, где мы можем точно их не снижать, а даже увеличивать. Это относится к дорожному строительству, к работам, связанным с капитальным ремонтом, а также к строительству, которое не связано с большой частью импортных материалов. Можно спокойно продолжать строить и, более того, надо форсировать и увеличивать объёмы», — заявил зампред.

Вице-премьер отметил, что финансирование проектов будет осуществляться и дальше и призвал регионы не сбавлять строительства начатых объектов и не прекращать реализацию текущих программ.

Марат Хуснуллин также сообщил, что правительство уже внесло в Госдуму первый комплекс законодательных инициатив, которые будут способствовать процессу развития строительной отрасли.

Фото: официальный сайт Правительства России