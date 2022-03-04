В селе Постниково Ижморского округа по программе модернизации первичного звена здравоохранения введен в работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Более 500 местных жителей смогут получать плановую и экстренную медицинскую помощь в современных условиях. Ранее пациентов принимали в здании школы.

«Мы делаем медицинскую помощь для сельских жителей региона более доступной и качественной. Кузбассовцы, живущие в отдаленных территориях, должны получать медицинскую помощь рядом с домом. В новом ФАПе есть оснащение для оказания первичной и экстренной помощи, комфортные условия для медработников и пациентов. К 2025 году планируем установить более 200 модульных зданий», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Новый ФАП оснащен портативными анализаторами для исследований уровня сахара, холестерина, гемоглобина крови, пульсоксиметром, электрокардиографом, спирометром. Для экстренной медицинской помощи имеются дефибриллятор и все необходимые укладки при остром нарушении мозгового кровообращения, коронарном синдроме, желудочно-кишечных кровотечениях.

Кроме того, для транспортировки маломобильных и травмированных пациентов в оснащении ФАПа есть носилки или спинальный щит с устройством для фиксации головы, шины для мобилизации при травмах, кислородный ингалятор, одеяло с подогревом.

В здании площадью более 72 кв. м есть кабинет приема, процедурный, совмещенный с прививочным, место для ожидания, санузел и служебные помещения.