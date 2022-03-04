Информация появилась в электронном бюллетене на сайте администрации правительства Кузбасса. Согласно документу, многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу Артём Левин лишается всех областных наград: медалей «За честь и мужество», «За веру и добро», «За служение Кузбассу», «За особый вклад в развитие Кузбасса III степени, а также почетного знака «Золотой знак «Кузбасс».

Решение комиссии связано с роликом, опубликованном в инстаграм-аккаунте спортсмена. В нём атлет в резкой форме осуждает военную операцию вооружённых сил России на Украине. По заявлению комиссии, данная запись служит основанием для лишения наград «ввиду совершения лицом проступка, порочащего его как награжденного», согласно части 1 статьи 9-1 Закона Кемеровской области от 14.02.2005 № 32-ОЗ «О наградах».

Как сообщает «Комсомольская правда. Кемерово», ряд кузбасских спортсменов и спортивных функционеров также осудили действия Артёма Левина.

«Мы — большая дружная команда, нас более 30 тысяч человек. Мы сильно переживаем из-за того, что нашу сборную паралимпийцев не допустили до Игр. Это ангажированный поступок, дискредитирующий олимпийское движение. Мы не можем воспринимать, когда нас начинают учить из-за океана. Мы прекрасно все понимаем, мы за нашу великую Родину, за наш народ, за Россию», — обратился к Артёму исполнительный директор кузбасского филиала Российского союза боевых искусств Александр Бусыгин.

В числе выступивших против Левина также директор областной спортшколы олимпийского резерва Таймураз Басиев и директор спортшколы Кузбасса по зимним видам спорта Дмитрий Бушмакин.

Фото: из архива информационного портала «Кузбасс»