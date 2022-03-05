Кузбасские женщины, которые занимаются предпринимательской деятельностью, отреагировали на санкции западных стран с оптимизмом.

Накануне 8 марта специалисты ЦУР Кузбасса узнали у предпринимателей-женщин из Кузбасса, чем могут для них обернуться ограничения, ставшие следствием спецоперации на Украине. Бизнес-леди заявили, что предпринимательство умеет выживать в кризисы.

Искать другие варианты – жизненное кредо владельца цветочного салона из Тайги Анны Даниловой.

«У нас есть и другие поставщики, которые поставляют такой же качественный товар. Мы уже закупились тюльпанами российского производства. Спрос так и остается. Я не переживаю за свой бизнес. Я верю в нашу страну. Мы – большая страна. У нас очень большие ресурсы. И мы сможем противостоять каким-то агрессорам», — рассказала Анна.

Действенным информационным подспорьем для малого и среднего бизнеса стал созданный Правительством РФ портал «Обясняем.рф». Этот информационный ресурс запустился 1 марта 2022 года. Он нацелен на то, чтобы помочь гражданам получить точную информацию на фоне распространения различных фейков и слухов. Работа портала будет идти по аналогии с уже известным сайтом «стопкоронавирус.рф» и станет источником проверенной, официальной, и оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени. Здесь можно будет найти ответы на самые актуальные вопросы граждан по всем сферам — от вопросов финансовой стабильности до транспортного сообщения и работы учебных заведений в регионах.

При этом россиянам будет доступна обратная связь. Запрос можно отправить через страницы «Объясняем.РФ» в таких социальных сетях как Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Viber.