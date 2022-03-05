Правительство России разработало меры поддержки малого и среднего бизнеса. В КуZбассе начнёт работу штаб по обеспечению комплексного развития экономики и повышения качества жизни. О том, какие именно меры будут приняты для поддержки предпринимательства, рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Это снижение ответственности за нарушения валютного законодательства, смягчение административных процедур, введение моратория на возбуждение дел о банкротстве, а также увеличение лимита по Системе быстрых платежей Банка России», — заявил Белоусов на селекторном совещании с главами регионов и руководителями деловых объединений.

Правительство РФ планирует переориентировать действующие сейчас меры поддержки предпринимателей. Речь идет о гарантийной поддержке, корректировке механизма зонтичных поручительств Корпорации МСП, а также о программе кредитования в рамках отраслевого национального проекта. В правительство также были внесены предложения о смягчении условий получения господдержки и доступа к электронной торговле для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся экспортом.

«Российский экспортный центр будет аккумулировать предложения экспортеров по новым мерам поддержки и расширению действующих. Для этого на сайте центра запущена специальная горячая линия», — рассказали власти.

Фото: из архива информационного портала «Кузбасс»