Окна административных зданий Кузбасса загорелись в виде буквы «Z». Участие в световом флешмобе 4 марта в 21:00 приняли все муниципалитеты региона. Символом «Z» кузбассовцы выразили свою поддержку миротворческой спецоперации на Украине.

В Кемерове символ «Z» зажегся на фасадах Кузбасского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги, Центральной детской школы искусств, школ №40 им. С.А. Катасонова и №85, Кемеровского государственного университета, Кемеровского медицинского университета и Сельхозакадемии, здания правительства КуZбасса.

В Новокузнецке на фасаде Сибирского государственного индустриального университета также зажглась буква «Z».