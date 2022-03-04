На этот раз делегации 9 вузов приехали в Анжеро-Судженск. Перед выпускниками стоят вопросы – куда и «на кого» поступать?

Рабочие «инструменты» здесь похожи на набор игрушек. Пластиковые растения, деревья из поролона, искусственные цветы, грибы и камни. Всё это используется для проектировки парков, аллей и садов. Такие макеты создают ландшафтные архитекторы. Потом, конечно, всё оцифровывают.

Алёна Мельникова поделилась: эта профессия ей по душе. На площадках школьники могли подержать в руках анатомически верный макет сердца, создать декорации для театральной сцены, переместиться в виртуальную реальность. В общем, познакомиться со своей будущей профессией.

В 2022 году в кузбасских вузах для абитуриентов открыто 407 направлений. На «бюджет» смогут поступить больше 6 тыс. выпускников. Это уже второй День университетов в регионе. Первый прошёл в конце прошлого года в Салаире. Тогда свой выбор сделали около 300 школьников. Следующая встреча представителей вузов и будущих студентов пройдёт в середине марта в Топках.

Для нашего телеканала каждый День университетов – это новая серия проекта «Я делаю выбор!». Ведущие – абитуриенты, которые определяются с будущей профессией. Во втором выпуске важное для себя решение принял ученик гимназии №11 Егор Ажичаков. Какое? Узнаете в нашем эфире уже совсем скоро.

Автор: Анастасия Подоляко