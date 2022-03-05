Алексей Маркович Цигельник оставил должность заместителя председателя правительства Кузбасса (по вопросам социального развития) по собственному желанию.

С 6 марта заместителем председателя правительства Кузбасса (по вопросам социального развития) назначена Елена Анатольевна Воронина. С 5 марта она освобождена от должности министра социальной защиты населения.

Исполнение обязанностей министра социальной защиты населения Кузбасса временно возложено на первого заместителя министра Елену Геннадьевну Федюнину.

Елена Воронина окончила Кемеровский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации («Государственное и муниципальное управление»).

С 1995 по 2003 годы работала врачом в Областной детской клинической больнице. С 2003 по 2007 годы трудилась в региональном департаменте охраны здоровья населения, с 2007 по 2009 годы — в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

С 2009 года работала в региональном министерстве социальной защиты населения — сначала в должности начальника отдела стационарных учреждений социального обслуживания, затем стала заместителем начальника департамента, первым заместителем начальника департамента, с 2018 года возглавляла ведомство.

Елена Воронина — кандидат медицинских наук. Награждена ведомственными и областными наградами.