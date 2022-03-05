Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел межведомственный штаб по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен.

Одной из ключевых тем совещания стал вопрос обеспечения розничных сетей сахаром. В настоящее время на данном рынке отмечается определенное увеличение спроса со стороны промышленных потребителей, а также оптовых компаний.

При этом было отмечено, что все крупнейшие сахарные компании выполняют взятые на себя обязательства перед торговыми сетями и отгружают продукцию в соответствии с подписанными контрактами. По словам первого замминистра Оксаны Лут, бесперебойное обеспечение внутреннего рынка является приоритетной задачей. Она призвала производителей придерживаться исторического принципа поставок сахара — объем отгрузки конкретному потребителю должен определяться по среднему значению за последние три недели.

Как отмечается на официальном сайте министерства сельского хозяйства России, в ближайшее время планируется крупная поставка сахара-сырца в рамках национальной тарифной льготы в размере 300 тыс. тонн, что будет способствовать выравниванию баланса спроса и предложения на рынке.