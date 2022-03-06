В одной из школ Междуреченска прошёл «Урок мужества», который провела бывшая жительница ДНР Татьяна Фёдорова. В 2014 году ей вместе с мужем и дочерью пришлось бежать из дома, в котором она родилась и выросла. Женщина рассказала ученикам о бомбардировках городов Донбасса и ужсах, которые пришлось пережить мирным жителям. По её мнению, Украина не собиралась выполнять обязательства по минским соглашениям, а окончательной целью было уничтожение населения ДНР и ЛНР. Она надеется, что спецоперация российских войск на Украине положит конец страданиям её земляков.