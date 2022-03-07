Руководитель Центра изучения деструктивных явлений в молодежной среде при Кемеровском государственном медицинском университете, доцент Вадим Шиллер проанализировал политическую ситуацию на Украине, приведшую к началу спецоперации ВС России на территории этой страны. По словам учёного, после событий 2014 года, в результате прихода к власти ультраправых националистов, в стране получили государственную поддержку экстремистскиех и террористические организации, запрещенные в России, например, Правый сектор, Свидетели Иеговы, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами. Подобная политика привела к появлению целого поколения, которое с детства учили ненавидеть Россию.

«Очень показательно видео с 4-летней украинской девочкой, которая с ножом в руке на камеру заявляет, что будет «резать русню» или украинской молодежи, которая проводит санкционированный властью митинг со скандированием лозунгов «москаляку на гиляку» и играющих в игру «кто не скачет, тот москаль». Представить подобное в России просто невозможно, поскольку с точки зрения нашего законодательства такие деяния однозначно квалифицируются как экстремистские. На Украине за эти ролики никто не понес ответственности. За поддержкой антирусских/антироссийских инициатив, формированием оголтелой русофобии, героизации ультраправых украинских коллаборантов и нацистских преступников отчетливо видны «уши» США, которые активно поддерживали и укрывали нацистских преступников после Второй мировой войны, а в 2019 году не поддержали вместе с Украиной резолюцию РФ против героизации нацизма, рассматриваемую на заседании третьего комитета Генассамблеи ООН», — написал Вадим Шиллер в своём аккаунте в ВК.

Доцент КемГМУ считает, что США планомерно подталкивали Украину к открытому конфликту с Россией. Он напомнил о ядерной программе Украины и многократных нарушениях Минских соглашений в последние 8 лет, приведшие к гибели тысяч мирных жителей на территории ДНР и ЛНР. «Как только Украина обзавелась бы ядерным оружием, с этой же секунды судьба России была бы совсем иной. Фактически, сегодня Россия защищает своё будущее», подытожил кузбасский учёный.

Фото: официальный сайт КемГМУ