В праздничный день в регионе появились на свет 20 мальчиков и 25 девочек. В рамках традиционной кузбасской акции «Родился ребенок» семьи, в которых малыши появились на свет 8 марта, получат по 10 тысяч рублей и памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой».

Лидерами по количеству новорожденных стали Новокузнецк и Кемерово, там родилось по 16 малышей: в Новокузнецке – 9 мальчиков и 7 девочек, в Кемерове – 3 мальчика и 13 девочек.

В Полысаеве родилось четыре мальчика, в Киселевске и Междуреченске – по две девочки, по одному мальчику появилось на свет в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Мариинске, Мысках, одна девочка родилась в Юрге.

Напомним, акция «Родился ребенок» проводится в Кузбассе 5 раз в год: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей. В 2021 году 8 марта на свет появилось также 45 малышей.