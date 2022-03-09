Маркетплейсы Ozon и Wildberries не намерены покидать российский рынок, сообщили корреспонденту «Кузбасса» в администрации Правительства Кузбасса. По информации федеральных СМИ, AliExpress также не прекращает работу в России. Таким образом, кузбассовцы по-прежнему смогут пользоваться услугами пунктов выдачи заказов и постаматов.

«Главным приоритетом компании Ozon остается всесторонняя поддержка покупателей, продавцов и бизнес-партнеров. Клиенты могут совершать покупки в прежнем режиме. Спрос на товары некоторых категорий повышен, но у площадки есть запасы на центральных и региональных складах», — говорится в официальном сообщении компании Ozon.