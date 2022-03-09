Ректоры кузбасских ВУЗов подписали обращение в поддержку спецоперации на Украине. Руководитель КемГУ Александр Просеков и ректор Кузбасского института ФСИН России Анатолий Чириков наряду с остальными членами Российского Союза ректоров выразили солидарность с решением Владимира Путина о проведении спецоперации по освобождению ДНР и ЛНР. Всего поддержали решение президента более 700 руководителей ВУЗов России.

В тексте обращения, подписанного ректорами, говорится о поддержке страны в непростое время: «Мы, ректорский корпус Российской Федерации, многие десятилетия развивали и укрепляли российско-украинские научно-образовательные связи, бережно относились друг к другу. Наши совместные исследования внесли огромный вклад в мировую науку, поэтому многолетняя трагедия в Донбассе особой болью и горечью отзывается в наших сердцах. Очень важно в эти дни поддержать нашу страну. Важно не забывать и об основном нашем долге – вести непрерывный учебный процесс, воспитывать в молодежи патриотизм, стремление помогать Родине».

Ректор Кемеровского государственного университета Александр Просеков отметил, что в непростой геополитической ситуации важно сохранить рассудок и заниматься тем, чем должен.