Главному празднику Кузбасса предшествует большая подготовительная работа, которая началась еще в прошлом году. В городе уже отремонтировано 11 дворов, дороги по улицам Крупской и Магистральная, заменено 22 остановочных павильона, установлено 87 энергосберегающих уличных светильников. В 2022 году также предстоит большой объем работ.

«При подготовке к областному Дню шахтера в муниципалитетах идут масштабные преобразования: ремонтируют дороги, фасады зданий, строят важные социальные объекты, проводят озеленение и благоустройство. В этом году Кузбасс отметит свой главный праздник в Полысаеве, уже проведена значительная часть запланированных работ. Большое значение имеет то, что предпраздничная подготовка сделает жизнь кузбассовцев более комфортной и безопасной», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Так, разработан проект модернизации улично-дорожной сети, который повысит безопасность жителей при передвижении по городу. На 4 перекрестках старые светофоры заменят на современные. По просьбе жителей установят дополнительный светофор на центральном перекрестке. В 2022 году отремонтируют еще 6 автодорог общей протяженностью более 8,5 км. В нормативное состояние приведут почти 2 км дорог в кварталах многоэтажной и малоэтажной застройки.

С февраля в Полысаеве специалисты областного аварийно-восстановительного отряда занимаются обрезкой деревьев вдоль улицы Крупской, которая проходит через весь город и является въездом со стороны Ленинска-Кузнецкого и выездом на Белово. Обрезка крон и веток необходима для повышения видимости на автотрассе. Планируется закончить работы до конца марта.

В текущем году планируется капитально отремонтировать 15 дворов на улицах Волжская, Космонавтов, Бакинская, Крупской, Читинская.

Все пять общественных пространств города преобразятся к горняцкому празднику. В сквере Молодоженов, излюбленном горожанами месте отдыха, отремонтируют осветительное оборудование. В парках им. Суворова и им. Горовца заасфальтируют пешеходные дорожки. В сквере «Единый Кузбасс» проведут реконструкцию монумента шахтеру, заменят оборудование фонтана и обновят тротуарную плитку. Также администрация Полысаевского городского округа обратилась к угольщикам с предложением создать на территории сквера Памяти монумент в память о погибших шахтерах города.

В связи с тем, что взрослая и детская поликлиники переведены из помещений на первых этажах многоквартирных домов (ул. Иркутская и ул. Космонавтов) в здание горбольницы, высвободившиеся площади решено снова переделать под жилье. Там идет капитальный ремонт, в обновленные комнаты переедут семьи из ветхих общежитий, расположенных на улицах Стальского и Панферова.

К областным торжествам запланирован ремонт спортивного ядра на стадионе им. Абрамова. По проекту на беговые дорожки должны уложить современное травмобезопасное покрытие, а на футбольном поле смонтировать дренажную систему и искусственный газон.