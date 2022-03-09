Сергей Цивилев провел заседание Совета по реализации региональных проектов и ведомственных региональных проектов в Кузбассе. В нем приняли участие заместители губернатора и председателя областного правительства, руководители профильных министерств и ведомств.

«Кузбасс должен стать образцом стабильности и быстрого развития. У нашей команды уже есть успешный опыт прохождения международных кризисов, в том числе связанных с угольной промышленностью, с пандемией коронавируса. Кроме того, нам поможет участие в нацпроектах, на это в текущем году запланировано порядка 37 миллиардов рублей», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что с 2019 года на реализацию нацпроектов в Кузбассе направлено более 105 млрд рублей за счет бюджетных и внебюджетных средств. Эти средства уже помогли улучшить качество жизни людей.

Так, в 2021 году в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» введены в эксплуатацию крытый каток с искусственным льдом и универсальным залом «Сосновый» в Кемерове и спортивный комплекс с бассейном «Звездный» в Междуреченске. Построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Белове. Учреждения физической культуры и спорта приобрели необходимый инвентарь и экипировку. В 2022 году запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Калтане; начать возведение футбольного манежа в Новокузнецке (ввод в эксплуатацию в 2024 году); открытие двух площадок ГТО; закупка спортивного оборудования.

По итогам 2021 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» введено в эксплуатацию 839,9 тыс. кв. метров жилья, что составляет 102 % от плана в 822 тыс. кв. метров, установленного паспортом регионального проекта, и 101 % от увеличенного плана, доведенного Минстроем России регионам в ноябре прошлого года.

В образовательной среде реализуются 7 региональных проектов. В рамках «Современной школы» создано 70 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В Междуреченске на базе гимназии № 6 создан технопарк «Кванториум», где 2 000 школьников на продвинутом уровне изучают физику, химию, биологию и технологию, развивают дополнительные навыки естественно-научной и технической направленностей. По региональному проекту «Успех каждого ребенка» для выполнения дополнительных общеразвивающих программ создано 28 тысяч новых мест. Компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением оснастили 166 образовательных организаций. В рамках нацпроекта «Демография» в 2021 году построено 5 детских садов на 870 мест. Еще 10 дошкольных учреждений планируется построить в текущем году.

По нацпроекту «Здравоохранение» в регионе работает вертолет санавиации, в поликлиники и больницы пришли работать 92 терапевта, на станции скорой помощи – 118 человек среднего медицинского персонала, 138 специалистов дефицитных профессий, 10 человек СМП по приему и передаче вызовов, наставничество выплачивается 385 специалистам, в больницы поступает современное медоборудование.