Распоряжение о создании координационного межведомственного штаба по обеспечению комплексного развития экономики и повышения качества жизни населения Кузбасса опубликовано на сайте администрации правительства региона. Возглавил штаб губернатор Сергей Цивилев.

Создание органа поможет наладить работу региональной экономики в сложный период санкционного давления, а также защитить кузбассовцев от связанных с ним рисков.

Заседания штаба будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. На них могут приглашаться представители органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, осуществляющих деятельность на территории региона.