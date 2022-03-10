В Кузбассе продолжается переоснащение медорганизаций

На этой неделе современное медицинское оборудование поступило в больницы Анжеро-Судженска, Белова и Кемерова. Переоснащение медорганизаций проходит по программе модернизации первичного звена здравоохранения и за счет спонсорских средств.

«Все социальные программы в Кузбассе выполняются в полном объеме. Здравоохранение – одно из важнейших направлений. Обновление диагностического оборудования в поликлиниках региона продолжается. Это необходимо, чтобы люди могли пройти качественное обследование, а врачи получили возможность обнаруживать различные заболевания на ранних стадиях и вовремя приступать к лечению», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В Анжеро-Судженской городской больнице установлен новый рентген-аппарат на три рабочих места стоимостью 27,5 млн рублей. Главное преимущество новой техники – высокое качество изображений, которые специалисты могут изучать на мониторе компьютера. Фотолабораторный процесс при этом исключается. Установка позволяет проводить диагностику органов грудной клетки, ЖКТ, костно-суставной системы, выполнять урологические процедуры. Ежедневно 50 человек смогут проходить здесь обследования по направлениям узких специалистов из всех поликлиник города.

Новый видеогастроскопический комплекс, поступивший в Беловскую городскую больницу № 2, стоит более 5 млн рублей. Аппаратура дает возможность многократно увеличивать изображение исследуемой зоны для детального рассмотрения, что поможет установить точный диагноз на ранних сроках заболеваний, в том числе онкологических.

«В горбольницу № 2 за медицинской помощью обращается население поселков Новый Городок, Чертинский, Бабанаково, поэтому расширение парка оборудования на той территории просто необходимо. Последние диагностические аппараты приходили в больницу в 2012 году. Благодаря этому приобретению спектр проводимых исследований расширится, качество диагностики повысится», – прокомментировал главный врач Андрей Соловьев.

Парк оборудования экспресс-лаборатории Кузбасской областной клинической больницы им. С.В. Беляева пополнился новой модульной системой анализа мочи. Основное преимущество нового оборудования – автоматизация процесса и исключение человеческого фактора. Анализатор обеспечивает высокую скорость обработки образцов – 276 штук в час.

Благодаря модульной конструкции лаборатория может адаптировать комплектацию оборудования под новые потребности, добавив дополнительные модули позже. Существует возможность использовать анализаторы как по отдельности, так и выстраивать линейки из разного количества. Оборудование поступило в больницу в рамках социально-экономического партнерства.