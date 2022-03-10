Бизнесменам, которые вложатся в развитие кузбасского туризма, предоставят льготы

Компании, которые будут спонсировать развитие кузбасского туризма, смогут не выплачивать НДС пять лет. Такие льготы для инвесторов утвердили в правительстве России.

Обнулят НДС также для тех бизнесменов, которые в настоящее время владеют учреждениями временного размещения туристов – для них льгота будет действовать до 30 июня 2027 года.

«Подобные меры — это хорошая поддержка гостиничного рынка Кузбасса и страны. В частности, как минимум, учитывая, что владельцы гостиниц и турбаз нашего региона не будут платить НДС, обязательные траты уменьшатся. Эти деньги могут пойти и на дополнительное строительство, и на модернизацию. Так, в Кузбассе будет больше возможностей для отдыха», — заявила руководитель Агентства по туризму Кузбасса Вероника Трихина.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко прогнозирует повышение спроса на отдых в России в связи с нынешней политической ситуацией.

«Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития. Первые 5 лет — самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определен ключевым с точки зрения поддержки. Новая мера обеспечит инвестиции в отрасль, гарантирует завершение инвестиционного цикла и будет способствовать появлению новых объектов для отдыха граждан страны», — сказал Дмитрий Чернышенко.

При введении «нулевого» НДС налоговые расходы в России ориентировочно составят до 16-19 млрд рублей по оказанию услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и кемпингах.