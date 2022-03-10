В Междуреченске продолжается строительство важнейших для города объектов

В настоящее время дамба в районе Чебал-Су на Томи готова на 90 %, междуреченская больница – на 55 %. Они входят в программу социально-экономического развития до 2024 года, утвержденную год назад председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Это важнейшие для города объекты. Многопрофильная больница позволит оказывать необходимую медпомощь качественно, своевременно и с применением новейшего оборудования. Дамба защитит находящиеся в зоне возможного подтопления социальные объекты и почти 2 тысячи жителей, позволит предотвратить потенциальный ущерб от паводка в 1,9 миллиарда рублей», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Специалисты уже отремонтировали более 1 000 метров защитной дамбы: ширина гребня увеличивается до 6,5 м, укрепляется верхний откос, обустраиваются водопропускные сооружения. Вскоре здесь установят контрольно-измерительную аппаратуру. Этой весной во время паводка дамба пройдет испытание на прочность. Окончание работ запланировано на июнь. Реконструкция объекта стала частью программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Общий объем финансирования проекта составит свыше 278 млн рублей из консолидированного бюджета.

Одновременно ведутся отделочные работы в Междуреченской многопрофильной больнице. Семиэтажное здание рассчитано на 186 койко-мест. Проектом предусмотрены отделения хирургии, гинекологии, травматологии, терапии, диализный центр и операционный блок, реанимация, приемное отделение, первичное сосудистое отделение. Один этаж – технический.

На оснащение лечебно-диагностического комплекса из областного бюджета будет направлен 1 млрд рублей, часть оборудования уже закуплена. Для полного укомплектования новой больницы кадрами открыты вакансии для трех неврологов, двух травматологов и одного нефролога. В настоящее время продолжается монтаж окон, перегородок, устройство кровли, фасада, полов, монтаж внутренних и наружных систем (вентиляции, отопления, водопровода, канализации, электроснабжения, кондиционирования, кислородоснабжения, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации). Строительство завершится до конца года.