На совещание под руководством губернатора Сергея Цивилева были приглашены руководители крупных торговых сетей, сельхозпроизводители и представители надзорных органов: прокуратуры, УФАС. Участники обсудили вопросы продовольственной безопасности региона и цены на базовые продукты.



«Продуктов и других товаров на складах достаточно, уровень товарных запасов в магазинах региона пополняется ежедневно, в распределительных центрах сформированы необходимые запасы при текущем объеме потребления. Правительство, антимонопольные службы, силовые структуры ежедневно контролируют цены и наличие товаров», – отметил министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет.



В перечень социально значимых товаров включены 24 наименования: говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, шлифованный рис, пшено, крупа гречневая-ядрица, вермишель, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, яблоки.



Как отметили представители торговых сетей, на данный момент отмечается повышенный спрос на сахар, гречку и подсолнечное масло. Искусственный ажиотаж создали перекупщики, которые приобретали оптовые партии этого товара. Поэтому сейчас введено временное ограничение по количеству ряда продуктов, отпускаемых в одни руки.



Все торговые сети, которые работают на территории региона, приняли решение снизить размер наценки на социально значимые товары до 5–10 %. Для пенсионеров региона введены дополнительные льготы: «счастливые» часы, скидки при расчете картой «Мир» и специальные акции.



Вопросы ценообразования сейчас во многом зависят от поставщиков. Кузбасс на 100 % обеспечивает собственные потребности в курином яйце, на 50 % – в молоке, на 43 % – в мясе. В случае резкого завышения отпускной стоимости информацию направляют в Минсельхоз, УФАС и органы Прокуратуры для проверки. При необходимости данная информация направляется в Минпромторг РФ.