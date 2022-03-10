Накал страстей на игре «Поле чудес». Участники – победители ежеквартальных этапов конкурса «Рабочий года» на «Разрезе Кийзасский». В финале выбирать лучшего из разных профессий бессмысленно. Как, например, сравнить электрослесаря Вадима Сагдиева и лаборанта химанализа Елену Трушину?

Любовь к профессии – качество, которое объединяет работников «Кийзасского». Разрез отличается быстрыми темпами угледобычи. Таких динамично развивающихся предприятий в стране немного. Кроме социальных программ и системы премирования повысить популярность рабочих профессий помогает конкурс «Рабочий года».

Игра «Поле чудес» призов и подарков участникам принесла немало. Но кому из всех достойных достанется новенький «Рено Дастер» решила фортуна. С помощью лототрона победителем выбрали пробоотборщика Анастасию Шаршунову. У нее теперь мощный стимул сдать на права.

Шанс получить автомобиль за свой профессионализм сохраняется и у остальных финалистов. Участвовать в следующем конкурсе «Рабочий года» им не запрещено. Но, похоже, желающих отличиться в труде отныне будет намного больше.