На первом заседании штаба по развитию экономики и повышению качества жизни населения под председательством губернатора Сергея Цивилева рассмотрели меры поддержки бизнеса в современных экономических условиях.

«Для бизнеса сейчас в новых экономических условиях открывается “окно возможностей”. На фоне срыва поставок из-за рубежа есть все шансы заполнить те сегменты рынка, в которых раньше доминировали иностранные компании, есть возможность переориентировать свой бизнес и занять освободившиеся ниши. Важно, что мы всегда находимся в диалоге с предпринимательским сообществом. Мы ждем предложений от бизнеса и готовы его поддерживать помимо тех мер, которые уже представлены на федеральном уровне», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Как сообщил заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Ващенко, президент РФ Владимир Путин подписал закон, содержащий комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. Пакет антикризисных мер вступил в силу с 8 марта 2022 года.

В соответствии с законом Правительство РФ сможет устанавливать критерии отнесения предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства и особенности предоставления государственных и муниципальных услуг. Федеральное правительство, регионы и муниципалитеты смогут изменять условия для закупки товаров для государственных и муниципальных нужд. Разрешается менять существенные условия контрактов, подписанных до 2023 года, в сфере муниципальных и госзакупок по соглашению сторон.

Представители малого и среднего бизнеса смогут работать без продления лицензии или разрешения, продлевать и получать их без оценки соответствия, уплаты государственной пошлины и оплаты необходимых госуслуг.

Правительство получило расширенные полномочия, которые позволят упростить разрешительные процедуры в сфере строительства, в том числе туробъектов и обеспечивающей инфраструктуры – дорог, инженерных сооружений. В том числе будет упрощен режим подготовки документации по планировке территорий, градостроительным планам и вводу объектов в эксплуатацию, что позволит инвесторам туротрасли ускорить выход на строительную площадку.

Для граждан и индивидуальных предпринимателей установлены кредитные каникулы. Представители малого и среднего бизнеса, заключившие кредитный договор до 1 марта, до 30 сентября могут обратиться к кредитору с просьбой об отсрочке. Каникулы предоставят тем, чьи доходы упали более чем на 30 %, а размер кредита не превышает установленного правительством предельного уровня. Таким заемщикам могут на срок до полугода отсрочить платежи по кредиту или уменьшить их размер.

Вводится программа льготного кредитования как через банки, так и Корпорацию МСП. Они смогут получить оборотные кредиты сроком до одного года, инвестиционные кредиты – на срок до трех лет.

Правительством Российской Федерации в качестве мер поддержки уже введен мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий с 10 марта до конца 2022 года за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан. Проверки в отношении «имеющих государственную аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий», не будут проводиться до конца 2024 года.

На «зарплатную» программу поддержки «ФОТ 3.0» дополнительно будет выделено 6,2 млрд рублей. Мерой смогут воспользоваться участники программы ФОТ 2.0, не сократившие количество работников.

С января по июнь 2022 года продлевается программа компенсации представителям малого и среднего бизнеса расходов по использованию отечественной системы быстрых платежей. На это выделят 500 млн рублей.

На программу льготного кредитования сельхозпроизводителей дополнительно выделят 25 млрд рублей. Для поддержания баланса цен на рынке Правительство РФ также направит 2,5 млрд рублей на поддержку хлебопеков. Средства пойдут на компенсацию части затрат, которые понесли отечественные производители хлеба и хлебобулочных изделий.

Кузбасс также направил на рассмотрение в Правительство РФ свои предложения по поддержке бизнеса. Среди них – снижение размеров страховых взносов до 15% на весь фонд оплаты труда, введение моратория на уплату штрафов и пеней по налогам и страховым взносам, пролонгация микрозаймов выданных Региональным фондом поддержки предпринимательства, предоставление невозвратных кредитов на сохранение занятости (аналог ФОТ 2.0) и списание задолженности по кредитам ФОТ 3.0 при сохранении занятости.