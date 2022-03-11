По данным Кемеровостата, в 2021 году 12,2 тыс. кузбассовцев приняты на новые рабочие места в организации региона, что в 1,5 раза больше, чем в 2020 году. Это самое высокое значение, начиная с 2015 года.

«По данным Кемеровостата, в 2021 году почти 170 000 кузбассовцев нашли работу. Эта цифра превышает показатель не только предыдущего, но и допандемийного 2019 года. Из них на новые рабочие места в 2021 году трудоустроены 12 189 жителей региона, что почти на 4 000 больше, чем годом ранее», – отметил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Каждое седьмое новое рабочее место создано в строительстве. В данную сферу приняты почти 1 700 жителей Кузбасса – в 6 раз больше, чем годом ранее. Почти в 2 раза по сравнению с 2020 годом увеличилось количество новых рабочих мест в учреждениях культуры и спорта – в прошедшем году трудоустроено 1 335 специалистов. Также создать дополнительные рабочие места в сфере культуры позволит открытие Сибирского кластера искусств в Кемерове, первые объекты которого были введены в эксплуатацию в ноябре прошлого года. В школы и детские сады приняты 1 514 человек, по сравнению с 2020 годом отмечается рост почти в 1,2 раза.

В 2021 году почти вдвое увеличилось число граждан, которые нашли работу при содействии региональной службы занятости населения. По итогам прошлого года уровень трудоустройства составил 60,4 %, что почти вдвое выше показателя годичной давности – 33,6 %.

По информации минтруда Кузбасса, сейчас в региональном банке вакансий 38,5 тысячи рабочих мест во всех сферах экономической деятельности. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество вакансий выросло на 7 000. На учете в службе занятости населения состоят 11,4 тыс. кузбассовцев.