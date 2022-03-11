Сегодня на внеочередном заседании Межнационального совета при губернаторе Кузбасса представители различных диаспор и народностей, проживающих в регионе, выразили свое отношение к событиям, происходящим на Украине.

В знак солидарности члены Межнационального совета подписали петицию, в которой говорится:

«Мы с болью в сердце и тревогой наблюдаем за происходящими событиями, связанными с необходимостью проведения спецоперации на Украине. Мы считаем себя частью большой, дружной многонациональной семьи народов России и поддерживаем нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Считаем, что руководство Украины должно проявить волю и закончить противостояние, сложить оружие и прекратить наносить боевые удары, подвергая опасности жизни и здоровье мирных жителей.

Полагаем важным в это непростое время всем жителям Кузбасса, независимо от национальности и веры, сохранять мир и спокойствие, избегать конфликтов на бытовой почве, укреплять и приумножать межнациональное и межконфессиональное согласие, проявлять лучшие традиции милосердия и взаимовыручки, воспитывать в наших детях чувства патриотизма и любви к своей Родине, к ближнему.

Призываем всех руководствоваться законами Российской Федерации, соблюдать правопорядок, проявлять спокойствие, сдержанность, не верить слухам и лживой информации, воздержаться от эмоций и различных призывов в социальных сетях.

Все мы являемся одной многонациональной семьей, стремящейся к тому, чтобы наше Отечество – Россия – Кузбасс были процветающими, нравственно крепкими и духовно богатыми. Сейчас, когда вокруг России складывается непростая внешнеполитическая обстановка, нам необходимо объединяться и выступать за Россию, за нашего Президента Владимира Владимировича Путина! Россия – наш общий дом. Мы за Мир и благополучие нашего дома, нашей России!».

Руководители диаспор и общественных национальных объединений были единодушны, высказывая свое неприятие тем националистическим проявлениям, которые укоренились на Украине. Об этом также заявил и глава региона.

«Несмотря на различие культур, языков, традиций, религий в регионе мирно живут представители более 150 наций, народностей, этнических групп. У нас не принято выделять кого-то по языковому признаку или еще каким-то отличиям. Все мы – сибиряки, кузбассовцы и с уважением относимся друг к другу. Никакие проявления национализма в регионе недопустимы», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Обращение опубликовано на официальном сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса mincult-kuzbass.ru. Также его разошлют во все муниципалитеты региона, чтобы каждый желающий кузбассовец смог поставить под текстом обращения свою подпись.