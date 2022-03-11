На встрече с губернатором Сергеем Цивилевым руководители фракций политических партий в парламенте Кузбасса выразили свое отношение к событиям, происходящим на Украине.

Руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Зеленин, руководитель фракции «Патриоты России» Юрий Скворцов, руководитель фракции «Справедливая Россия» Татьяна Протас, руководитель фракции КПРФ Николай Мухин, председатель фракции ЛДПР Кирилл Правдин подписали обращение в поддержку президента Владимира Путина и спецоперации на Украине.

«Все мы живем в новой реальности! Наше государство отстаивает свои интересы, ценности и независимость, обеспечивает безопасность, борется с неонацистами и бандеровцами, ведя военную спецоперацию на Украине.

Бесчисленным количеством фейков, потоками лживой информации наши противники стараются разобщить нас, вселяя сомнения в правильности действий руководства нашей страны и нашей армии.

Ряд недружественных государств считает, что беспрецедентной лавиной санкций можно подавить Россию, разрушить нашу экономику и государственность. Но, как это бывало и раньше в истории нашей страны, трудности только консолидируют общество. Жизнь страны не остановится!

Президент и Правительство Российской Федерации делают все возможное, чтобы санкции минимально отразились на повседневной жизни людей. В экстренном порядке разрабатываются меры поддержки в социальной сфере, в сфере предпринимательства, на рынке труда, в промышленности – во всех отраслях экономики.

У руководства страны есть четкое понимание, что нужно делать. Никто не будет оставлен в трудную минуту – у нас в России иначе и не заведено. И это главное!

Сегодня настало время полной определенности. Все маски сброшены. Стало очевидно, кто друг, а кто враг. Кто дорожит нашей Родиной, кто готов поддержать ее, вместе преодолеть все сложности, а кто предпочитает от этих трудностей бежать – иногда даже буквально. Кто занял твердую позицию поддержки страны и Президента, а кто лицемерил.

Мы, руководители фракций политических партий в Парламенте Кузбасса, поддерживаем нашего Президента и призываем объединиться все здоровые общественные и патриотические силы Кузбасса!

Выражаем безусловную поддержку мужественным защитникам – солдатам и офицерам Вооруженных Сил России, ополченцам и военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик.

Будущее России в надежных руках ее многонационального народа!».

Руководители фракций отметили, что нужно сплотиться в этот сложный период и отметили, что идет борьба не с народом Украины, а с националистической идеологией. Эту позицию поддерживает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Главное сейчас – объединиться, мы вместе прошли много кризисных ситуаций, этот опыт помог нам стать только крепче. Все, что уже достигнуто в Кузбассе, сделано благодаря нашей общей работе. Важно, чтобы все понимали, что Армия России сейчас ведет борьбу с национализмом, и наша поддержка очень нужна ей», – подчеркнул глава региона.

Обращение будет опубликовано на сайте парламента Кузбасса.