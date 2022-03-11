Новые музыкальные инструменты получили детские школы искусств в Кемерове и Прокопьевске

Музыкальные инструменты поступают для кузбасских детей по нацпроекту «Культура».

«За последние три года новые музыкальные инструменты поступили в треть детских школ искусств Кузбасса не только крупных городов, но и небольших поселков и сел. Сегодня уже более 11 тысяч детей имеют возможность заниматься на хороших акустических инструментах. Эффект от реализации нацпроекта “Культура” мы видим в первую очередь в успехах наших воспитанников, которые участвуют и побеждают в региональных и федеральных конкурсах», – отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Юдина.

В Детскую музыкальную школу № 11 Прокопьевска в рамках нацпроекта поступили две скрипки и две виолончели из Санкт-Петербурга. Здесь обучаются 270 юных музыкантов на шести отделениях. Пятеро ребят – стипендиаты Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса», еще трое – стипендиаты муниципальной стипендии «Юные таланты Прокопьевска».

Два уникальных цифровые рояля Orla Grand 500 из Санкт-Петербурга, аккордеон «Тула» и баян «Этюд – 205 М2», произведенные на фабрике «Тульская гармонь», поступили в детскую школу искусств № 14 Кемерова. На приобретение музыкальных инструментов, а также обновление одежды сцены и покупку оргтехники в 2022 году выделено более 8 млн рублей из федерального бюджета. Современное оснащение позволит запустить с начала нового учебного года новую программу для обучения юных композиторов.

Всего в рамках нацпроекта «Культура» в 2022 году планируется приобрести около 200 музыкальных инструментов. Их получат 15 детских школ искусств в Кемерове, Прокопьевске, Киселевске, Анжеро-Судженске, а также в Прокопьевском, Промышленновском, Топкинском, Тисульском, Яшкинском муниципальных округах и Таштагольском районе. На эти цели выделено 92,1 млн рублей, из них 72,7 млн рублей – из федерального бюджета, 19,3 млн рублей – из областного. В целом за три года реализации нацпроекта в Кузбасс было поставлено 324 музыкальных инструмента.